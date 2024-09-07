بشري للموظفين.. اجازات شهر سبتمبر لعام 2024| تفاصيل

تزامنًا مع انقضاء أغسطس وبدء سبتمبر، بدأت مؤشرات البحث تتزايد حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2024 وتركزت الأسئلة حول موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 وموعد المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

لا يضم شهر سبتمبر 2024 إجازات رسمية سوي إجازة المولد النبوي، أما باقى العطلات والتي يصل عددها إلى 8 عطلات فتكون أسبوعية، وتأتي وفقًا للآتي:

يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية). يوم السبت 7 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية) يوم الجمعة 13 سبتمبر (عطلة أسبوعية). يوم السبت 14سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية). يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 (المولد النبوي الشريف) يوم الجمعة 20 سبتمبر (عطلة أسبوعية). يوم السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية). يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية). يوم السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، وذلك في إطار سياسة نقل الإجازات الرسمية التي تصادف بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية على مدار الأسبوع.

موعد إجازة 6 أكتوبر

وتُعد إجازة 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وبموجب هذه القوانين، يحق لصاحب العمل استدعاء الموظف للعمل في هذا اليوم إذا دعت الحاجة، مع تعويض العامل بصرف ضعف الأجر أو منحه إجازة بديلة، وذلك في حالة العاملين بالقطاع الحكومي.

اجازة المولد

موعد المولد النبوي الشريف 2024

- التاريخ الفلكي: الإثنين، 16 سبتمبر 2024 (12 ربيع الأول 1446 هـ).

- ترحيل الإجازة: من المتوقع ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 لتتزامن مع العطلة الأسبوعية.



- عدد أيام الإجازة: بترحيل الإجازة، من المتوقع أن تمتد عطلة المولد النبوي لمدة ثلاثة أيام متصلة الخميس، الجمعة، والسبت، لتكون إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الحكومي ومعظم العاملين في القطاع الخاص.

إجازات شهر أغسطس 2024

الجمعة 23 أغسطس 2024

السبت 24 أغسطس 2024

الجمعة 30 أغسطس 2024

السبت 31 أغسطس 2024

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2024



الجمعة 6 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

السبت 7 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

الجمعة 13 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

السبت 14 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

الجمعة 20 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

السبت 21 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

الجمعة 27 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

السبت 28 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية

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