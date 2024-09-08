قبل عمرة المولد النبوي.. انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-9-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، الأحد 8 سبتمبر 2024، في السوق السوداء انخفاضاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى تذبذب سعره في البنوك المصرية بين ارتفاع وانخفاض وفقاً لأحدث التحديثات.

الريال السعودي بكام مصري

سنستعرض في هذا التقرير عبر الموجز سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يبحث الكثير من المستثمرين عن سعر الريال السعودي مقابل الدولار، مسجلاً نحو 3.75 ريال سعودي، وهو ما يؤثر على قيمة الريال مقابل الجنيه المصري أيضاً.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

في هذا السياق، يتابع المتداولون حركة الدولار مقابل الريال السعودي، مما يؤثر بدوره على أسعار الريال في الأسواق المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري 12.97 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

فيما يلي أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك اليوم:

البنك المركزي: شراء 12.923 جنيه، بيع 12.886 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 12.922 جنيه، بيع 12.87 جنيه

بنك مصر: شراء 12.929 جنيه، بيع 12.87 جنيه

بنك القاهرة: شراء 12.922 جنيه، بيع 12.87 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.929 جنيه، بيع 12.902 جنيه

البنك التجاري الدولي: شراء 12.918 جنيه، بيع 12.839 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 12.918 جنيه، بيع 12.886 جنيه

البنك الأهلي القطري: شراء 12.913 جنيه، بيع 12.796 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 12.982 جنيه، بيع 12.826 جنيه

بنك البركة: شراء 12.918 جنيه، بيع 12.826 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 12.919 جنيه، بيع 12.878 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 12.949 جنيه، بيع 12.813 جنيه

المصرف المتحد: شراء 12.928 جنيه، بيع 12.475 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 12.922 جنيه، بيع 12.891 جنيه

بنك الشركة المصرفية: شراء 12.92 جنيه، بيع 12.7 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.918 جنيه، بيع 12.569 جنيه

بنك الاستثمار العربي: شراء 12.929 جنيه، بيع 12.875 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 12.928 جنيه، بيع 12.843 جنيه

البنك الأهلي الكويتي: شراء 12.916 جنيه، بيع 12.878 جنيه

البنك الأهلي اليوناني: شراء 12.929 جنيه، بيع 12.902 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.929 جنيه، بيع 12.902 جنيه

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