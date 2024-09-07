‎سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-9-2024 مقابل الجنيه المصري

يهتم قطاع كبير من المواطنين حاليًا بمتابعة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري؛ لأنه يعد من أكثر العملات العربية استخدامًا بين المصريين في المعاملات النقدية بالداخل والخارج وخاصة للمواطنين الذين يستعدون لأداء عمرة المولد النبوي الشريف 1446 هـ.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 -9- 2024 على النحو الآتي:

الريال السعودي

‎الريال السعودي بكام مصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 7-9-2024 نحو 12,90 جنيه للشراء 12,93 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12,88 جنيه للشراء 12,93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12,88 جنيه للشراء 12,93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر 12,84 جنيه للشراء 12,93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12,78 جنيه للشراء، 12,95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12,90 جنيه للشراء 12,94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري 12,86 جنيه للشراء 12,93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12,48 جنيه للشراء، 12,93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12,88 جنيه للشراء 12,93 جنيه للبيع.

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