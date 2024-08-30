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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-8-2024.. السوق السوداء بكام؟

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في معظم التعاملات بالسوق المصرفية المصرية, ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.97 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

يتساءل العديد من الناس عن سعر الريال السعودي اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-8-2024, وفقًا لمواقع البنوك الرسمية والسوق السوداء.

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كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 29 أغسطس 2024

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 12.95 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم  في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم إلى 12.95 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة استقرارًا عند 12.95 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 12.89 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

جاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 12.85 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني سعر 12.88 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري

تراوح سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري عند 12.93 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.93 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 12.97 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

استمر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء في نطاق يتراوح بين 12.90 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

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