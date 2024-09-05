تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-9-2024
سعر الريال السعودي.. استهل سعر الريال السعودي اليوم تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 بتسجيل متوسط سعر 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.88 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند 12.88 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
عرض البنك التجاري الدولي الريال السعودي بسعر 12.88 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي
سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الريال السعودي عند 12.81 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني
سجل بنك قطر الوطني سعر الريال السعودي عند 12.84 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
حقق بنك فيصل الإسلامي سعر الريال السعودي عند 12.88 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 12.94 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سجل المصرف المتحد سعر الريال السعودي عند 12.51 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
حقق بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.75 ريال.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم
سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم نحو 0.27 دولار.
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