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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-9-2024 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية اليوم الجمعة 6-9-2024،وفقًا للسعر الرسمي للصرف الصادر عن البنك المركزي المصري. 

‎الريال السعودي بكام مصري
 

زادت مؤشرات البحث عن سعر الريال السعودي, ويتساءل العديد من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم، لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-8-2024, وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة حالة من الاستقرار، وسجل سعر الشراء 12.8863 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 12.9227 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي اليوم عند 12.87 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي نحو 12.87 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

جاء سعر الريال السعودي في بنك القاهرة مماثلاً للبنوك الأخرى عند 12.87 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 12.89 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ارتفع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

شهد الريال السعودي  في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 12.83 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند 12.84 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سجل الريال السعودي اليوم سعر 0.27 دولار أمريكي، ليحافظ على استقراره أمام العملة الأمريكية.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدولاراليوم الجمعة نحو 3.75 ريال سعودي.

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