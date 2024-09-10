حتى لا تتكرر أزمة الحجاج.. ضوابط العمرة قبل المولد النبوي تضع شركات السياحة في تحدي صارم

أعلن وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تطبيق ضوابط جديدة لـ عمرة المولد النبوي الشريف 2024، نتيجة للأزمة التي شهدها موسم الحج الماضي، والتي تضمنت مخالفات من حوالي 50 شركة سياحية، هذه الضوابط تهدف لتحسين برامج العمرة والحج التابعة لشركات السياحة والكيانات المرخصة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف

بسبب المخالفات السابقة، ألزمت الضوابط الجديدة شركات السياحة بتقديم ضمانات مالية كبيرة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

كما تغيرت نسبة المشرفين على المعتمرين، حيث كان سابقاً مشرف واحد لكل 153 معتمر، وأصبحت الآن مشرف واحد لكل 50 معتمر، لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأشار زعير إلى أن إلغاء التأشيرة الأونلاين يأتي في مصلحة المواطنين، نظراً لسوء استغلالها في مصر، وقد تضررت بعض الشركات جراء ذلك، إذ كانت التأشيرات الأونلاين سبباً للعديد من المشكلات، موضحًا أن الشركات الواقعة تحت رقابة الدولة هي من تحملت تبعات هذه المشكلات.

تصريحات اللجنة العليا للحج والعمرة

صرح ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن العمرة خلال أيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل فرصة للفرح لكل من يرغب في أداء العمرة في هذا الوقت، موضحًا أن اللجنة العليا ناقشت ضوابط حجز العمرة ورفعت المذكرة إلى الوزير لاعتمادها، وسيتم نشر الضوابط في الوقائع المصرية.

وأشار إلى أن الشركات مطالبة بتقديم ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، كشرط لاعتمادها في البوابة المصرية للعمرة، موضحًا انه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات الأونلاين المباشرة، واعتماد التأشيرات من خلال التعاون بين شركات مصرية وسعودية تحت نظام "بيزنس تو بيزنس"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون عقد المعتمر تفصيلياً، يشمل جميع تفاصيل الرحلة، ويجب على المعتمر اختيار كيان شرعي للقيام بالرحلة.

أسعار عمرة المولد النبوي

تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024 من سعر 28 ألف جنيه للدرجة الاقتصادية.

كما تبلغ قيمة عمرة المولد النبوي الدرجة الثالثة من 32 وحتى 35 ألف جنيه.

أما عن سعر عمرة المولد النبوي الدرجة الثانية تبدأ من 38 الف جنيه وحتى 40 ألف جنيه.

تأتي هذه الإجراءات والضوابط الجديدة في إطار حرص الجهات المعنية على تحسين تجربة المعتمرين وتجنب تكرار أزمات سابقة، مع التركيز على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنظيمًا لجميع الراغبين في أداء العمرة.

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