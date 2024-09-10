ضوابط عمرة المولد النبوي 2024 .. هل تكفي لحماية المعتمرين؟

ضوابط عمرة المولد النبوي 2024.. تصدر اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية عن ضوابط عمرة المولد النبوي 2024، تزامنا مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2024، الموافق يوم الاثنين من شهر سبتمبر 2024.

ضوابط عمرة مولد النبوي 2024

كشف وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تفاصيل الضوابط الجديدة المتعلقة بعمرة المولد النبوي الشريف، موضحًا أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الضمانات المالية وتوفير أفضل الخدمات للمعتمرين.

ويرصد لكم جريدة “الموجز" خلال السطور التالية كافة تفاصيل الضوابط الجديدة والإجراءات التي تم اتخاذها.

الضوابط الجديدة لعمرة المولد النبوي الشريف

تاتي هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود لتحسين تنظيم رحلات العمرة وتوفير حماية أكبر للمعتمرين، وضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات السياحية، وجائت هذة الخطوات على النحو التالي:

الضمانات المالية:

بسبب المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات خلال الموسم الماضي، تم فرض ضوابط مالية جديدة، حيث تشمل هذه الضوابط وجود ضمانات مالية بمبالغ ضخمة لضمان التزام الشركات بالقواعد وتوفير الخدمات بشكل صحيح.

عدد المشرفين:

تم تعديل نسبة الإشراف على المعتمرين، حيث كان في السابق مشرف واحد يتولى مسؤولية 135 معتمرًا. الآن، تم تقليص هذا العدد إلى 50 معتمرًا لكل مشرف، ما يعني أن هناك مشرفًا واحدًا في كل باص، مما يتيح تقديم خدمة أفضل للمعتمرين.

إلغاء التأشيرات الأونلاين:

تم إلغاء التأشيرات الأونلاين بسبب المشاكل التي تسببت فيها، بما في ذلك استغلالها من قبل سماسرة وكيانات وهمية. التأشيرات الأونلاين أتاحت السفر لأي جهة بخلاف الشركات السياحية المعتمدة، مما أدى إلى مشاكل في تنظيم الرحلات، إلغاء هذه الخدمة يهدف إلى حماية المواطنين والتأكد من استخدام التأشيرات بشكل صحيح.

تأثير الرقابة:

أشار وائل زعير إلى أن الشركات التي كانت تحت رقابة الدولة تحملت معظم تداعيات المشاكل، وأكد أن إلغاء التأشيرات الأونلاين يصب في مصلحة المواطن، حيث ساهمت في تحسين تنظيم الرحلات والحد من المشاكل.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف

تختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف بناءً على نوعية الخدمة المقدمة، مثل مستوى الإقامة، وتوفر وسائل النقل، ومرافق أخرى قد تكون جزءًا من الحزمة السياحية. قد تشمل الأسعار المذكورة تكاليف النقل والإقامة وبعض الخدمات الأخرى، ولكن من المهم دائمًا التحقق من التفاصيل الدقيقة مع الشركات السياحية المعتمدة للتأكد من ما يتضمنه العرض وسلامة الترتيبات.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024

تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024 على النحو التالي:

-الدرجة الاقتصادية: تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي الشريف فى الدرجة الاقتصادية من 28 ألف جنيه.

-الدرجة الثالثة: تتراوح الأسعار بين 32 ألف جنيه و 35 ألف جنيه.

-الدرجة الثانية: تبدأ الأسعار من 38 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه.

اقرأ أيضا

هل الأحد إجازة رسمية؟ .. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

حلال أم بدعة.. أدلة قاطعة من الأزهر والإفتاء حول الاحتفال بالمولد النبوي