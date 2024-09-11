مواعيد عطلات البنوك القادمة 2024 بعد تحديد إجازة المولد النبوي

تشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تزايداً في الاستفسارات حول مواعيد عطلات البنوك القادمة 2024، حيث يسعى الموظفون في القطاعين العام والخاص للحصول على تفاصيل حول إجازات البنوك الرسمية المدفوعة الأجر، والتي تتيح لهم فرصة الاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء، ونكشف التفاصيل لكم عبر الموجز.

مواعيد إجازات البنوك القادمة 2024

طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق للعاملين في كافة الهيئات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات القومية والوطنية والدينية مثل الأعياد والثورات وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وهو ما يطبق في تحديد مواعيد عطلات البنوك أيضًا.

فيما يلي قائمة بـ الإجازات الرسمية المتبقية للبنوك لعام 2024

المولد النبوي الشريف: ستكون الأحد 15 سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): يوافق الأحد 6 أكتوبر 2024.

من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، تعطيل العمل بكافة البنوك في مصر يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 وتعد هذه أحدث إجازة رسمية في مواعيد عطلات البنوك القادمة.

إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، الذي يحدد يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي هذا الصدد، أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هجريًا، سيكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأكدت الوزارة أن الإجازة ستكون بأجر كامل للعاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع إمكانية تشغيل العامل في هذا اليوم إذا تطلبت الظروف، على أن يحصل على ضعف أجره اليومي.

كما أصدرت الوزارة كتاباً دورياً لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، لمتابعة تنفيذ أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج.

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