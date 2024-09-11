سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. وصل لكام

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. تعتبر العملة الخضراء من العوامل المؤثرة في الاقتصاد المحلي، وله انعكاسات كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين وعلى قطاع الأعمال، ومع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يظل سعر الدولار موضوعًا حيويًا يجب متابعته بانتظام.

ولذلك فإن فهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك يمكن أن يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وشهد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك استقرارًا مع بداية صباح يوم الأربعاء الموافق 11-9-2024، ويرغب العديد من المواطنين بمعرفة آخر التحديثات التي تطرأ عليه لهذا فهو يعتبر من المؤشرات الحيوية خاصة عند المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ويؤثر ارتفاع معدل التضخم في مصر على القوة الشرائية للجنيه، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، وبالتالي ارتفاع سعره، كما يؤثر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 على مستوى التضخم في مصر، حيث أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من تكلفة المواد الخام المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وهناك العديد من المواقع المالية التي توفر تحديثات فورية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منها المواقع الإخبارية الاقتصادية والمواقع المتخصصة في أسعار العملات، وإليكم عرض تفصيلي لسعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.

ففى البداية سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، الذي بلغ مع صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-9-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 48.3 جنيه للشراء، و 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما وصل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه مع بداية صباح الأربعاء الموافق 11-9-2024، نحو 48.31 جنيه للشراء، و 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

الموجز تستكمل رصد لباقي البنوك والمصارف التي تهتمبشكل دوري بنشر آر تطورات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك وجاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.2851 جنيه للشراء، و 48.4206 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.31 جنيه للشراء، و 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.3000 جنيه للشراء، و 48.4000 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.3 جنيه للشراء، و 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.3500 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.4500 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.31 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.41 جنيه.

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