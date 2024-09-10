أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10-9-2024

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، حيث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 48.28 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يحرص الموجز على نشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وأسعار العملات الأجنبية لتلبية ما يهتم به القراء، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، نظراً لتأثير استقراره بشكل كبير على استقرار أسعار السلع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 48.427 جنيه للشراء، و48.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي نحو 48.47 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري نحو 48.4 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أجريكول نحو 48.39 جنيه للشراء، و48.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة نحو 48.4 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 48.42 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 48.4 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 48.41 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي نحو 48.4 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب نحو 48.4 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية، بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال، وذلك وفقاً لبيان البنك السعودي المركزي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار الأميركي مقابل اليورو اليوم 0.9022 يورو، بارتفاع قدره 0.0022 يورو، أي بنسبة زيادة 0.2444%.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري:

سجل اليورو نحو 53.56 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري:

سجل الجنيه الإسترليني نحو 63.42 جنيه للشراء و63.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

سجل الريال السعودي نحو 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:

سجل الدينار الكويتي نحو 158.51 جنيه للشراء و159.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري:

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

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