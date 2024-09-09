تحويلات المصريين بالخارج تسجل ارتفاعات قياسية في يوليو 2024 بزيادة 86.8%

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يوليو 2024، حيث سجلت التحويلات زيادة كبيرة للشهر الخامس على التوالي بمعدل 86.8% لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في يوليو 2023، مما يمثل سابقة لم يشهدها شهر يوليو منذ بدء رصد بيانات تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو 2024

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن التحويلات شهدت ارتفاعًا بنسبة 15.9% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024)، والذي بلغت فيه التحويلات نحو 2.6 مليار دولار.

كما أوضح البيان أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (يناير-يوليو 2024) حققت زيادة بنسبة 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقابل حوالي 11.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

شروط حجز شقق المصريين بالخارج 2024

يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية. ويجب بلوغه من العمر 21 عاما بحد أدنى ليتمكن من التقديم. يتم اختيار الوحدة السكنية من المناطق المعلن عنها فقط، وهي الشيخ زايد، العبور الجديدة وأكتوبر، القاهرة الجديدة ومدينة بدر يجب على كافة المتقدمين تسديد مبلغ جدية الحجز بالدولار من الخارج، من خلال تحويل بنكي فقط. يتم تسديد مبلغ جدية الحجز في مدة أقصاها مدة أقصاها مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الإعلان. كما أوضحت الوزارة أنه يمكن على المواطن تسديد قيمة الوحدة فوري وسيحصل على خصم قيمته 15 % من التكلفة الأساسية لسعر الوحدة. عملية الحجز تكون بأسبقية التحويل البنكي فقط.

أما بالنسبة لـ خطوات حجز شقق المصريين بالخارج 2024، فتشمل الآتي:

خطوات حجز شقق المصريين بالخارج 2024

في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا

الضغط على وحدات سكن بيت الوطن من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب يجب تسجيلها والتأكد من صحتها.

تسجيل الرقم القومي الخاص بك.

اختيار الوحدة السكنية ثم يتم الضغط على حجز.

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