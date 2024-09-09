اعرف موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. الشرائح وأماكن الصرف

ازدادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، حيث يريد العددي من المواطنين معرفة موعد موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وما هي أماكن صرف المعاشات.

وينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، بعد قرار وزارة المالية بشأن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، للموظفين، العاملين بالدولة، ليتم صرف معاشات أكتوبر في الموعد المحدد لها من كل شهر

وأوضحت وزارة التضامن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، على أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر بدايةً من يوم 1 أكتوبر الموافق يوم الثلاثاء.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر؟

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر:

يتم صرف المعاشات عبر منافذ البريد المصري.

- يتم صرف المعاشات عبر منافذ شركة فوري.

- يتم صرف المعاشات عبر فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- يتم صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

معاشات اكتوبر



كيفية الاستعلام عن معاشات أكتوبر 2024

- سجل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الرابط هنـــا.

- الضغط على أيقونة صاحب معاش واختر الخدمات التأمينية.

- انقر على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- وأخيرًا قم بالضغط على استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

ما هي شرايح معاشات أكتوبر؟

معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الأولى تبلغ 1495 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الثانية تبلغ 1725 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الثالثة تبلغ 1840 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الرابعة تبلغ 2300 جنيه.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الخامسة تبلغ 2645 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة السادسة تبلغ 2990 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة السابعة تبلغ 3335 جنيها.

معاشات شهر أكتوبر

معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة العاشرة تبلغ 4370 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الحادية عشرة تبلغ 4715 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الثانية عشرة تبلغ 5060 جنيها.

- معاشات شهر أكتوبر 2024 لـ أصحاب الشريحة الثالثة عشرة تبلغ 5405 جنيهات.

- معاشات شهر أكتوبر لـ 2024 أصحاب الشريحة الرابعة عشرة تبلغ 11592 جنيها.

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