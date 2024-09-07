موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين| بشرى سارة للجميع

موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين.. تعتبر من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات، حيث يعتمد الكثيرون على هذه المعاشات كدخل أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وتقدم الحكومة زيادات دورية للمعاشات لضمان تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، ومواجهة التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، ولهذا يزداد البحث كثيرًا هذه الأيام على جوجل عن موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين.

موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد ما يبحث عنه ما يقارب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لمعرفة موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين خاصة وأن آخر زيادة في المعاشات كانت اعتبارًا من مارس الماضي بنسبة 15%.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سبق وصرح بأن موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين تتقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها، وما تم صرفه كان في مارس 2024، حيث كلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يواصل التدخل في كثير الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثلما حدث من قبل في صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه خلال شهر أكتوبر 2023.

قانون التأمينات والمعاشات

وللباحثين عن موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين، فطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.

موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين

زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15%

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبق وكشفت في وقت سابق لها، عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.

وللعلم فإن المادة 35 من قانون المعاشات تنص على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».

وهناك عدة أسباب تدفع الحكومة إلى الكشف عن موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين وهي كالتالي:

الزيادات في أسعار السلع والخدمات تؤثر على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، لذلك، تأتي زيادات المعاشات للتخفيف من تأثير التضخم على مستوى معيشتهم. الحكومة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المتقاعدين وأصحاب المعاشات. تأتي زيادات المعاشات في إطار السياسات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية لتحسين حياة المواطنين. مع التغيرات المستمرة في الاقتصاد، مثل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، تصبح الحاجة إلى زيادات المعاشات ضرورية لمساعدة المستفيدين على مواكبة هذه التغيرات.

موعد زيادات المعاشات القادمة للمصريين

تطبيق زيادات المعاشات

ويتم تطبيق زيادات المعاشات بشكل تلقائي على جميع المستفيدين دون الحاجة إلى تقديم طلبات، وتُضاف الزيادة إلى المبلغ الشهري الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات عبر حساباتهم المصرفية أو مكاتب البريد، وعلى المستفيدين متابعة الأخبار الرسمية من خلال:

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي دائمًا عن تفاصيل زيادات المعاشات من خلال موقعها الإلكتروني وبياناتها الرسمية.

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معلومات حول نسب الزيادة وتفاصيل صرف المعاشات.

الصحف والتلفزيون عادة ما يغطون أي تحديثات تتعلق بزيادات المعاشات.

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