طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد التقديم على المعاش المبكر 2024

التقديم على المعاش المبكر 2024 كثرت عنها التساؤلات في الفترة الأخيرة من قبل الموظفين في الهئيات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، من الراغبين في إنهاء فترة العمل قبل بلوغ السن القانوني للمعاش.

وحدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي صدر بالقانون رقم 148 لعام 2019 مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبية في التقديم على المعاش المبكر 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

التقديم على المعاش المبكر 2024

وبحسب قانون المعاشات فإن سن المعاش المقر هو 65 عامًا، بحلول عام 2040؛ ولكن نصوص القانون أتاحت كذلك للموظفين الراغبين في إنهاء مدة خدمتهم مبكرًا، التقديم على المعاش المبكر 2024، على أن تتوافر مجموعة من الشروط والضوابط.

شروط التقديم على المعاش المبكر 2024

ومن أجل التقديم على المعاش المبكر 2024 ينبغي توافر مجموعة من الشروط على النحو التالي:

ألا يكون سبب الخروج للمعاش المبكر هو ظرف صحي أو وفاة أو إعاقة.

ضرورة قضاء فترة مناسبة في العمل حتى يستحق الموظف المعاش المبكر، بحيث لايقل المعاش عن نصف الراتب عند الخروج.

يتم كتابة تعهد من قبل الموظف بعدم المطالبة بالتعويض دفعة واحدة.

‏يشترط أن يكون الموظف من الأشخاص حسنة السير والسلوك حتى يتم الاستجابة إلى طلبه للحصول على المعاش المبكر.

أن يبلغ مدة اشتراك الموظف في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نسبة لا تقل عن 65%.

مدة الأشتراك التاميني لابد الا تقل المدة عن 20 عام.

أن يكون الموظف مؤمن عليه ويجب أن لا تقل مدة التامين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة.

يتم تقديم طلب الصرف.

خطوات التقديم على المعاش المبكر 2024

وجاءت خطوات التقديم على المعاش المبكر 2024 على النحو التالي:

تقديم الأوراق والمستندات التي تطلبها الجهات المختصة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، بالإضافة إلى شهادة من التأمينات الاجتماعية.

ألا يكون الموظف قد أتم مدة الخدمة كاملة، فإذا كان قد أتمها فإنه في تلك الحالة يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة، وليس المعاش المبكر.

حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد التقديم على المعاش المبكر 2024

وبعد التقديم على المعاش المبكر 2024 يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناءً على متوسط الراتب السنوي خلال آخر 18 عاما من فترة خدمته.

ويتم منح المكافأة بناءاً على الراتب الشهري لكل عام خدمة، باستثناء الخمس سنوات الأولى من الخدمة التي لا تحتسب في حساب المكافأة.

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