هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟.. التفاصيل

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟.. يتساءل الكثير من المواطنين حول وجود زيادة في المعاشات خلال الشهر القادم، بعدما وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كافة الاستعداد الازمة الخاصة بموعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر وتيسير جميع إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟

وفي ذلك الإطار، لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن أي زيادة جديدة في المعاشات، وفي حالة وجود إي زيادة تعلن الوزارة مسبقاً عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها.

وجدير بالذكر، أنه تم تطبيق أخر زيادة في المعاشات في شهر مارس الماضي، وجاءت الزيادة نحو 15%، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قيمة الزيادة في شهر مارس الماضي

1- جاءت قيمة الزيادة للشريحة الأولي نحو 1495 جنيه.

2- وبلغت قيمة الزيادة للشريحة الثانية نحو 1725 جنيه.

3- ووصلت قيمة الزيادة للشريحة الثالثة نحو 1840 جنيه.

4- وسجلت قيمة الزيادة للشريحة الرابعة نحو 2300 جنيه.

5- وجاءت قيمة الزيادة للشريحة الخامسة نحو 2645 جنيه.

6- وبلغت قيمة الزيادة للشريحة السادسة نحو 2990 جنيه.

7- ووصلت قيمة الزيادة للشريحة السابعة نحو 3335 جنيه.

8- وسجلت قيمة الزيادة للشريحة الثامنة نحو 3680 جنيه.

9- ووصلت قيمة الزيادة للشريحة التاسعة نحو 4025 جنيه.

10- وجاءت قيمة الزيادة للشريحة العاشرة نحو 4370 جنيه.

11- وبلغت قيمة الزيادة للشريحة الحادية عشرة نحو4715 جنيه.

12- وسجلت قيمة الزيادة للشريحة الثانية عشرة نحو 5060 جنيه.

13- ووصلت قيمة الزيادة للشريحة الثالثة عشرة نحو 5405 جنيه.

14- وجاءت قيمة الزيادة للشريحة الرابعة عشرة نحو 11592 جنيه.

ومن المقرر إن يبدأ صرف المعاشات غداً الاحد الموافق 1 سبتمبر 2024، في العديد من الأماكن التي أتاحتها هيئة التأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف المعاشات

1- منافذ البريد المصري.

2- منافذ شركة فوري.

3- ماكينات الصرف الألى للبنوك «ATM».

4- فروع البنوك الحكومية.

5- فروع البنوك التجارية.

6- من خلال المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاش.

كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف وقيمة المعاش.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاشات 2024

1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2- أدخل أسم صاحب المعاش.

3- أضغط على الاستعلام، وتظهر لك قيمة المعاش.

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