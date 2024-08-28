موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. مفاجأة سارة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. تعد من الخدمات الهامة التي يبحث عنها أصحاب المعاشات بصفة دورية عبر شبكة الإنترنت.

وبناءً على ذلك ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، للتعرف على المواعيد الصحيحة وجدول الصرف.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

علمًا بأن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 الموضوعات الخدمية التي تشغل العديد من المتقاعدين على مستوى محافظات مصر، ويتم الإعلان عادةً عن مواعيد صرف المعاشات من قبل الجهات المسؤولة قبل بداية الشهر، وذلك لضمان استلام المستحقين لحقوقهم في الوقت المحدد.

وعبر التقرير التالي، الموجز ينقل تفاصيل موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، فمن المقرر أن تبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر النقبل، وستستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس 5 أكتوبر.

وينتظر ما لا يقل عن 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في اليوم الأول من الشهر، وذلك طبقًا لنص القانون رقم 148 لسنة 2019.

كما سيتم تقسيم موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وفقًا لقيمة المعاش:

جدول مواعيد صرف معاشات أكتوبر 2024

وإليك التوزيع المتوقع وجدول مواعيد صرف معاشات أكتوبر 2024 وهو كالتالي:

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة السادسة: 2990 جنيها.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 للشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

ومن أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 المقررة الآتي:

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركات فوري.

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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