هتقبض امتى؟.. رسميًا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

يترقب أكثر من 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، تزامنًا مع إعلان وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين والعاملين بالدولة, بدءًا من يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، مع صرف المتأخرات في الأيام 8، 11، و12 من ذات الشهر.

ويكشف موقع “الموجز” خلال السطور التالية موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2024, وقيمة المعاش لكل فئة, وأماكن صرفها.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم 1 من شهر أكتوبر.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

قيمة معاشات شهر أكتوبر 2024

بلغت معاشات شهر أكتوبر 2024 قيمةً متفاوتة حسب الشرائح المختلفة، وهي كالتالي:

بدأت قيمة معاشات الشريحة الأولى من 1495 جنيهًا.

وصلت قيمة معاشات الشريحة الثانية إلى 1725 جنيهًا.

سجلت قيمة معاشات الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

بلغت قيمة معاشات الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

وصلت قيمة معاشات الشريحة الخامسة إلى 2645 جنيهًا.

قدرّت قيمة معاشات الشريحة السادسة بـ 2990 جنيهًا.

سجلت قيمة معاشات الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

وصلت قيمة معاشات الشريحة الثامنة إلى 3680 جنيهًا.

بدأت قيمة معاشات الشريحة التاسعة من 4025 جنيهًا.

بلغت قيمة معاشات الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

سجلت قيمة معاشات الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

قدرت قيمة معاشات الشريحة الثانية عشرة بـ 5060 جنيهًا.

وصلت قيمة معاشات الشريحة الثالثة عشرة إلى 5405 جنيهات.

سجلت قيمة معاشات الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة قنوات، تشمل:

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

منافذ شركة فوري.

منافذ البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية.

شروط استحقاق المعاش

تشمل شروط استحقاق المعاش ما يلي:

بلوغ سن التقاعد كما هو محدد بموجب القانون.

التمتع بمدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا، وتزداد إلى 180 شهرًا بعد مرور 5 سنوات من بداية الاشتراك.

استحقاق المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع مراعاة عدم وجود عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

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من موقع هيئة التأمينات.. خطوات الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة