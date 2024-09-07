بشرى سارة للمصريين.. منح وزيادة في المرتبات خلال أيام

منح وزيادة في المرتبات خلال أيام.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات الماضية، عقب تردد أنباء حول قيام الحكومة بإعطاء منح مالية سوف يتم صرفها من قبل الحكومة لبعض العاملين بمناسبة حلول موعد المولد النبوي الشريف.

كما سبق أن قامت الحكومة بإصدار قرارات بصرف منح وزيادة في المرتبات خلال أيام من خلال زيادة مرتبات الموظفين بعد قرار الترقية وبجانب المنح المالية، التي سيتم صرفها من قبل الحكومة لبعض العاملين بمناسبة المولد النبوي الشريف.

منح وزيادة في المرتبات خلال أيام

الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل صرف منح وزيادة في المرتبات خلال أيام، وفقًا لما أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بترقية الموظفين بالجهاز الاداري بالدولة وهم الموظفين الذين أتموا المدد البينية المحددة للترقية، كما جاء في القرار أنه سيتم تطبيق علاوة ترقية 5% وحافز لبعض الموظفين.

وكان نص القرار كالتالي: « يشمل قرار الترقية حصول من مضى على شغلهم الوظائف حتى 30 يونيو الماضي، حافز 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيها شهريا، لكل من شاغلي وظائف كبيرة، والمستوى الأول وكل من حكمهم في المجموعات الوظيفية داخل الجهاز الإداري».

وبناءً على ذلك ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فإن الموظفين الذين تم ترقيتهم، مستحقين لعلاوة الترقية التي تقدر نسبتها بـ 5% مضافة إلى أجره الوظيفي الأمر الذي سيترتب عليه صرف منح وزيادة في المرتبات خلال أيام.

ونوه القرار باستحقاق حافز الحد الاقصى له 150 جنيه والحد الادنى 100 جنيه يصرف شهريا، وذلك للموظفين ممن شاغلي الوظائف الكبرى والمستوى الاول.

برنامج تكافل وكرامة

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه الحكومة، بضم ما يقارب من 8.5 مليون منتفع من برنامج تكافل وكرامة إلى التأمين الصحي، بالإضافة إلى الفئات من العمالة الغير منتظمة في قطاع البناء والتشييد، بضمهم إلى التأمين الصحي، بتكلفة تقارب من عشرة مليار جنيه سنويا.

ومن المرتقب أيضًا إضافة فئات اخرى إلى التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الرابط المرفق من صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

منح وزيادة في المرتبات خلال أيام

وهناك 3 منح مالية سوف تم صرفها لعدد 3 فئات من العاملين في هذه الجهات وهي وزارة النقل وافقت على صرف منحة المولد النبوي للعاملين بالمترو وهيئة سكك حديد مصر.

إعانات لمستحقي بيت الزكاة والصدقات

وهناك أيضًا إعانات لمستحقي بيت الزكاة والصدقات، كشف عنها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات بناءً على قراره بصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة شهر سبتمبر 2024م، للمستحقين للدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجري، وبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025؛ لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

منحة المولد النبوي للعمالة الغير منتظمة

كما ذكرت مصادر من داخل وزارة العمل، عن قيامها بصرف منحة المولد النبوي للعمالة الغير منتظمة والتي وستكون قيمتها 500 جنيه أيضًا.

صرف منح للمعلمين

أما فيما يتعلق بـ صرف منح للمعلمين، فسبق وأصدر وزير التعليم قرارا بمنح مكافأة مالية 80% للمدرسين الذين يقومون بمنح الطلاب مجموعات التقوية المدرسية، باعتبارها نسبة رسوم اشتراك المجموعات، وسيتم احتساب الضرائب والنسب القانونية التي يحصل عليها المعلم، بالإضافة إلى تطبيق زيادة جديدة في قيمة الحصة لمعلمي الحصة لتصبح 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، واستكمال مبادرة الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم، ومن المقرر أيضًا تمديد فترة العمل لبعض المعلمين الذين بلغوا سن المعاش من أصحاب الخبرة لسد العجز في المدارس الحكومية.

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