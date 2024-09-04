بعد تبكيرها رسميا.. توقيت صرف المرتبات لهذا الشهر 2024

يترقب العاملين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، توقيت صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، وذلك بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن صرفها قبل إجازة المولد النبوي الشريف، وخاصة بعدما أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر2024 رسميًا للموظفين.

توقيت صرف المرتبات لهذا الشهر 2024

لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة المالية، يفيد بصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 قبل إجازة المولد النبوي الشريف، ولكن وفقًا لبيان وزارة المالية الآخير، فمن المقرر رسميًا أن يتم صرف مرتبات سبتمبر للجميع يوم 22 من نفس الشهر، أي سيكون موعد القبض في ثاني أيام العام الدراسي الجديد المقرر أن يوافق رسميا يوم 21 سبتمبر المقبل.

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، للعاملين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، من يوم 22 سبتمبر القادم، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، أي ينتهي يوم 27 من ذات الشهر.

صرف المرتباب

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

أتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة، بصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، من خلالها، وذلك من خلال الأماكن التالية:

فروع البنوك المتعاقدة مع الحكومة.

فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

ماكينات الصراف الآلي.

مرتبات شهر سبتمبر 2024

الدرجة الممتازة - 12.200 جنية.

الدرجة العالية - 10.200 جنية.

درجة المدير العام - 9.200 جنية.

الدرجة الأولى - 8.200 جنية.

الدرجة الثانية - 8.000 جنية.

الدرجة الثالثة - 7.500 جنية.

الدرجة الرابعة - 7.000 جنية.

الدرجة الخامسة - 6.500 جنية.

الدرجة السادسة - 6.000 جنية.

موعد إجازة المولد النبوي 2024

كانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع هلال شهر ربيع الاول للعام الهجري 1446، أن يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، هو أول أيام شهر ربيع الأول، وبالتالي سوف يوافق موعد المولد النبوي الشريف يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري رسميًا.

إقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الغاز ناتجاس إلكترونيًا 2024