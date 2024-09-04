كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الغاز ناتجاس إلكترونيًا 2024

في إطار تسهيل إجراءات دفع فواتير الغاز، يمكن لأصحاب العدادات القديمة الآن تسديد فاتورة الغاز من شركة ناتجاس عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى انتظار محصل الفواتير، يقدم تقرير "الموجز" التالي خطوات الاستعلام وسداد الفاتورة بكل سهولة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس

للاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع ناتجاس: توجه إلى الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط هنا.

الوصول إلى خدمات الفواتير: اضغط على أيقونة "خدماتي"، ثم اختر "فواتير الغاز".

إدخال البيانات: أدخل رقم المشترك ورقم العداد في الحقول المخصصة.

البحث عن الفاتورة: اضغط على زر "بحث" للحصول على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة وتاريخ الدفع المحدد.



يمكنك أيضًا الاستعلام عبر الهاتف بالاتصال على رقم 19390 واتباع التعليمات الصوتية، أو من خلال تحميل تطبيق ناتجاس على الهواتف المحمولة. افتح التطبيق، انتقل إلى أيقونة "الحساب"، ثم اختر "فواتير الغاز" و"استعلام عن الفاتورة". أدخل رقم المشترك ورقم العداد، ثم اضغط على "بحث" لرؤية تفاصيل الفاتورة.

سداد فاتورة الغاز ناتجاس

يمكنك سداد فاتورة الغاز عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق ناتجاس باتباع الخطوات التالية:

الدفع عبر الموقع الإلكتروني:

زيارة موقع ناتجاس: استخدم الرابط السابق وتوجه إلى "خدماتي"، ثم اختر "فواتير الغاز".

إدخال البيانات: أدخل رقم المشترك ورقم العداد واضغط على "بحث".

سداد الفاتورة: بعد الحصول على تفاصيل الفاتورة، اضغط على "سداد الفاتورة"، اختر طريقة الدفع الإلكترونية المفضلة، وأكمل عملية الدفع.

الدفع عبر تطبيق ناتجاس:

فتح التطبيق: افتح تطبيق ناتجاس على هاتفك، واذهب إلى أيقونة "الحساب"، ثم اختر "فواتير الغاز".

استعلام وسداد الفاتورة: اضغط على "استعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم المشترك ورقم العداد، ثم اضغط على "بحث". بعد الاطلاع على تفاصيل الفاتورة، اضغط على "سداد الفاتورة"، واختر طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة لك.

سداد عبر فوري:

استخدام ماكينة فوري: توجه إلى ماكينة فوري أو استخدم تطبيق فوري على هاتفك. اختر "خدمات غاز طبيعي"، ثم "ناتجاس".

إدخال البيانات: أدخل رقم المشترك ورقم العداد، ثم المبلغ المراد سداده واضغط على "تأكيد" لإتمام عملية الدفع.

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