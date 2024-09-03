بوابة الوظائف الحكومية .. الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ممن تقدّموا لشغل الوظائف الخالية التي أعلن عنها البريد المصري، والراغبين في معرفة نتيجة قبولهم في الوظائف.

وكان الجهاز المركزي قد أعلن عن بدء امتحانات في الفترة من 28 فبراير حتي يوم 3 مارس للراغبين في الالتحاق بالوظائف، ولهذا يستعرض الموجز جميع التفاصيل عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 التي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف البريد المصري 2024

وكان البريد المصري قد أعلن عن توافر مجموعة من الوظائف في مختلف المجال والمحافظات ومنها:

مهندس كهرباء.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

شروط وظائف البريد المصري 2024

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية لا يتجاوز عمره 30 عام.

سوف يخضع المتقدم لفحص طبي ومقابلة شخصية ويجب أن يجتاز كل منهما بنجاح.

يشترط الحصول على شهادة تعليم عالي مثل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها مع تقدير عام جيد على الأقل.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم استبعاده من عمله السابق أو فصله لأي سبب من الأسباب.

يشترط أن يكون المتقدم ذا سمعة حسنة وسجل أخلاقي جيد وأن يكون سجله الجنائي نظيف تمامًا من أي أحكام أو قضايا.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنــــا.

اختيار “استعلام” من القائمة المتاحة في أعلى الصفحة.

تدوين رقم الطلب الخاص بك.

كتابة الرقم القومي.

خلال لحظات سوف تظهر لك نتيجة استعلامك على الشاشة، وهي إمّا “المحاولة مرة أخرى” أو “تم القبول”.

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