رسائل نصية من البريد المصري تطلب البيانات الشخصية للعملاء.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، أنباء تفيد بإرسال البريد المصري رسائل نصية للمواطنين،تطلب بياناتهم الشخصية.

ورداً على ذلك أصدر مجلس الوزراء بيان ، حصل “الموجز” على نسخة منه،أكد خلاله أن تلك الرسائل مزيفة، مشيرا إلى أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن.

حقيقة ارسال البريد رسائل نصية تطلب بيانات العملاء

حقيقة طلب البريد المصري بيانات العملاء عبر الهاتف

وأكدت الهيئة القومية للبريد، أن هذه الرسائل غير صادرة عنها، مُشددة على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة



ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقى الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، وذلك في ظل جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مواجهة تداعيات بعض الأحداث والمتغيرات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه في إطار رعاية رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة ومتابعة أدائها، تحرص منظومة الشكاوى بشكل مستمر على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم. وبناءً عليه، تلقت المنظومة ورصدت 196 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر يوليو الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 173 ألف شكوى لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح مدير المنظومة أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات؛ وهي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات في يوليو الماضي.

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