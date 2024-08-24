إعلان نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 .. تعرف على طريقة الاستعلام

في إطار سعي هيئة البريد المصري لدعم الشباب وإتاحة فرص العمل، أعلنت الهيئة عن نتيجة مسابقة البريد المصري لعام 2024، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المتقدمين.

تأتي هذه المسابقة ضمن جهود الهيئة لاختيار الكفاءات الأكثر تأهيلاً لتولي الوظائف الشاغرة، وفق معايير محددة تهدف لضمان اختيار العناصر الأفضل.

يستعرض “ الموجز ” فيما يلي طريقة الاستعلام عن النتيجة، بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها الهيئة لقبول المتقدمين، فضلاً عن الوظائف التي تم الإعلان عنها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

للتعرف على نتيجة المسابقة وأسماء المقبولين، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:

• زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط https://jobs.caoa.gov.eg.

• الضغط على خيار الاستعلام عن وظائف البريد المصري.

• إدخال الرقم الوطني في الخانة المخصصة.

• كتابة رقم طلب التوظيف الذي تم الحصول عليه عند التقديم.

• أخيراً، الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة.

البريد المصري

الشروط الواجب توافرها للقبول في مسابقة البريد المصري

لضمان قبول الطلبات، وضعت هيئة البريد المصري مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها، ومنها:

• دفع رسوم قدرها 26 جنيهًا، تُسدد عبر فروع البنك الأهلي.

• عدم فصل المتقدم من أي جهة عمل خلال السنوات الأربع الماضية.

• التمتع بسلوك حسن وأخلاق عالية.

• عدم وجود سجل جنائي أو قضايا تمس الآداب العامة.

• حمل الجنسية المصرية.

• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.

• الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل بتقدير تراكمي جيد.

• اجتياز الفحص الطبي وتحاليل المخدرات.

الوظائف المتاحة ضمن مسابقة البريد المصري 2024

أعلنت هيئة البريد عن مجموعة متنوعة من الوظائف التي تلائم مختلف التخصصات، ومن بين أبرز هذه الوظائف:

• مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة.

• أخصائي بريد.

• مهندس تشغيل وسائل النقل.

• أخصائي مكتب بريد.

• مهندسين ميكانيكا.

• مهندس ميكانيكا سيارات.

• مهندس تخطيط النقل.

• موظفي خدمة عملاء.

تستمر هيئة البريد المصري في تقديم فرص واعدة للشباب، لتساهم في دعم سوق العمل وتوفير بيئة ملائمة للمواهب الشابة والطموحة.



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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024



