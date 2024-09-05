اعرف موعد صرف معاشات ومرتبات شهر أكتوبر 2024| التفاصيل كاملة

أعلنت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، لتسهيل حصول نحو 11 مليون مستفيد على مستحقاتهم، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

معاشات اكتوبر

وفقاً للإعلان، سيبدأ صرف المعاشات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد، دون أي تغيير في الجدول المعتاد.



تفاصيل قيمة معاشات شهر أكتوبر 2024

كما تتفاوت قيمة المعاشات حسب الشرائح كما يلي:

قيمة صرف معاشات الشريحة الأولى: 1495 جنيهاً

قيمة صرف معاشات الشريحة الثانية: 1725 جنيهاً

كما بلغت قيمة صرف معاشات الشريحة الثالثة: 1840 جنيهاً

قيمة صرف معاشات الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

وبلغت قيمة صرف معاشات الشريحة الخامسة: 2645 جنيهاً

قيمة صرف معاشات الدرجة السادسة: 3680 جنيهاً

كما بلغت قيمة صرف معاشات الشريحة السابعة: 4025 جنيهاً



تقديم موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لتبدأ من يوم 22 سبتمبر، وذلك لتيسير الأمور على الموظفين والمواطنين، كما يستمر صرف المرتبات على مدار خمسة أيام، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف المتأخرات.

الزيادات الأخيرة في مرتبات العاملين

بعد الزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس 2024، أصبحت قيمة المرتبات للدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

قيمة مرتبات الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

كما بلغت قيمة مرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

قيمة مرتبات الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

وبلغت قيمة مرتبات الدرجة السادسة: 6000 جنيه

قيمة مرتبات الدرجة الأولى: 8200 جنيه

قيمة مرتبات الدرجة الثانية: 8000 جنيه

قيمة مرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

قيمة مرتبات الدرجة العالية: 10200 جنيه

قيمة مرتبات درجة المدير العام: 9200 جنيه



طرق صرف مرتبات سبتمبر

يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بقطاعات الدولة من خلال فروع البنوك وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وفقاً لتصريحات وزارة المالية.



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