3 هدايا من وزير التعليم.. مكافأة 80% وزيادة في مرتبات المعلمين

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف توجيهات جديدة بشأن زيادة مرتبات المعلمين في العام الدراسي الجديد 2025، وتضمنت هذه القرارات زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة، بالإضافة إلى الاستعانة بأصحاب المعاشات لسد عجز المعلمين.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن توجيهات وزير التربية والتعليم الجديدة بشأن زيادة مرتبات المعلمين بالإضافة إلى معرفة تفاصيل التعاقد مع المعلمين وزيادة قيمة الحصة للمعلم الذي يعمل بالحصة وللمعلمين المتدربين أيضًا.

زيادة مرتبات المعلمين

زيادة مرتبات المعلمين

كما قرر وزير التربية والتعليم منح مكافأة مالية بنسبة 80% للمعلمين الذين يقدمون مجموعات التقوية المدرسية وهذه ضمن القرارات الشاملة عن زيادة مرتبات المعلمين بالإضافة إلى رفع قيمة الحصة للمعلمين المعينين فوق النصاب القانوني إلى 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة

وبعد زيادة مرتبات المعلمين أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق عن التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة، واستكمال مبادرة الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم، ومن المقرر أيضًا تمديد فترة العمل لبعض المعلمين الذين بلغوا سن المعاش من أصحاب الخبرة لسد العجز في المدارس الحكومية.

زيادة مرتبات المعلمين

تعليمات جديدة بشأن مجموعات التقوية المدرسية

جدير بالذكر أصدر وزير التربية والتعليم تفاصيل تعليمات جديدة بشأن مجموعات التقوية المدرسية وفقًا وهي كالتالي:

قيمة اشتراك المجموعة المدرسية لا تتجاوز 100 جنيه للحصة الواحدة، بشرط ألا يتعدى عدد الطلاب بالمجموعة 25 طالبًا.

تطبيق تخفيض 50% على رسوم الاشتراك لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين.

يمنح معلمو مجموعات التقوية مكافأة بنسبة 80% من رسوم اشتراك المجموعات بعد احتساب الضرائب والنسب القانونية.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

وفي سياق أخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد 2025، مشددة على ضرورة صيانة المدارس وطباعة دليل الصيانة المتاح على موقع الوزارة. تضمن الخطاب ضرورة متابعة جاهزية وسائل الأمان والإطفاء، وصيانة خزانات المياه وخطوط مياه الحريق.

وحُدد موعد بدء الدراسة في 21 سبتمبر 2024، على أن تنتهي في 5 يونيو 2025، مع إجازة نصف العام من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

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