1% .. هبوط مفاجئ لـ سعر الدولار مقابل الجنيه قبل اجتماع المركزي

سجل سعر صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم وأمس، حيث فقد الدولار نحو 1% من قيمته أمام الجنيه المصري، ليتراجع إلى ما دون حاجز 49 جنيه، مسجلاً حوالي 48.50 جنيه بنهاية تعاملات اليوم في البنوك. ونكشف لكم التفاصيل عبرالموجز.

سعر الدولار اليوم

بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، بانخفاض يقدر بحوالي 1% خلال تعاملات اليوم وأمس.

السياسة النقدية وقرارات الفائدة

يأتي هذا التراجع قبل ساعات من إصدار البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الحالي للجنة السياسات النقدية.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بأكثر من 100 مليون دولار، ليصل إلى 46.597 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بـ 46.489 مليار دولار في يوليو.

اجتماع لجنة السياسات النقدية

يجتمع البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسات النقدية، اليوم لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط تراجع معدلات التضخم الأساسي وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

نشاط غرفة مقاصة الشيكات

أفاد البنك المركزي المصري بتسوية 6.653 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.284 تريليون جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري (من يناير حتى نهاية أغسطس 2024).

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، تنوعت قيمة العمليات كالتالي: 290.29 مليار جنيه في يناير، 282.656 مليار جنيه في فبراير، 277.098 مليار جنيه في مارس، 277.164 مليار جنيه في أبريل، 314.4 مليار جنيه في مايو، 245.44 مليار جنيه في يونيو، 314.660 مليار جنيه في يوليو، و282.9 مليار جنيه في أغسطس.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم:

الريال السعودي: استقر عند 12.89 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. يزداد الطلب على الريال السعودي في هذا الوقت من العام، خاصة مع قرب عمرة المولد النبوي الشريف.

الدينار الكويتي: بلغ سعر الدينار الكويتي 158.24 جنيه للشراء و158.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

الريال القطري: وصل سعره إلى 12.41 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: سجل 67.89 جنيه للشراء و68.59 جنيه للبيع.

الريال العماني: بلغ سعره 124.31 جنيه للشراء و126.13 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: استقر عند 127.23 جنيه للشراء و128.88 جنيه للبيع.



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