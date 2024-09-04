اعرف الأن.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 4 سبتمبر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم 4 سبتمبر 2024.. يهتم عدد كبير من المواطنين على محركات البحث جوجل على معرفة أسعار العملات الأجنبية مع بداية صباح اليوم الأربعاء الموافق 4-9-2024، حيث استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

ويتساءل الكثير من الناس عن حركة أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، ويرصد موقع الموجز أسعارالعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

تصدر سعر الدولار اليوم منصات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أغسطس فى كافة البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم 4 سبتمبر 2024، استقرارا جديدا في سعره في البنك المركزي، وجميع البنوك في مصر.

سعر الدولار الأمريكي فى مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبي، بينما سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 4 سبتمبر 2024 ما بين 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بينما وصل سعرالدولار فى بنك التعمير والسكان اليوم 4 أغسطس 2024 نحو 48.45 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، حالةً من التراجع الطفيف في البنوك العاملة داخل مصر، ليسجل سعره في البنك المركزي 53.44 جنيه للشراء، وسعر البيع 53.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعراليورو في البنك المركزي المصري بنحو 53.44 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم 4 سبتمبر 2024 ما بين53.46 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإستراليني اليوم

سجل سعرالجنيه الإستراليني في البنك المركزي المصري بنحو63.5230 جنيه للشراء و63.7033 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإستراليني في البنك الأهلي المصري اليوم 4 سبتمبر 2024 ما بين 63.4923 جنيه للشراء و63.7447 جنيه للبيع.

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