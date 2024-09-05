‎الآن أسعار العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية, بعد حالة التراجع التي شهدتها منذ بداية الأسبوع الجاري, ليسجل قيمة التراجع 91 قرشا وفق المعلن من البنك المركزي المصري

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تستعرض جريدة “الموجز” سعرالدولار في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات من البنك المركزي المصري والبنوك المصرية ليوم الخميس، 5 سبتمبر 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري



أعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار اليوم بلغ 48.42 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر



وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي - مصر



حافظ البنك التجاري الدولي - مصر على سعر الدولار عند 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني



سجل بنك قطر الوطني سعر 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري



بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر



جاء سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي



ثبت البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار عند 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

استهلت أسعار صرف العملات تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في بنك مصر على النحو التالي:

اليورو : سجل سعر اليورو نحو 53.49 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع.

: سجل سعر اليورو نحو 53.49 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني : بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.49 جنيه للشراء و63.74 جنيه للبيع.

: بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.49 جنيه للشراء و63.74 جنيه للبيع. اليوان الصيني: سجل سعر اليوان الصيني 6.81 جنيه للشراء و6.83 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم:

الريال السعودي : استقر عند 12.89 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. يزداد الطلب على الريال السعودي في هذا الوقت من العام، خاصة مع قرب عمرة المولد النبوي الشريف.

: استقر عند 12.89 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. يزداد الطلب على الريال السعودي في هذا الوقت من العام، خاصة مع قرب عمرة المولد النبوي الشريف. الدينار الكويتي : بلغ سعر الدينار الكويتي 158.24 جنيه للشراء و158.93 جنيه للبيع.

: بلغ سعر الدينار الكويتي 158.24 جنيه للشراء و158.93 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي : سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع. الريال القطري : وصل سعره إلى 12.41 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع.

: وصل سعره إلى 12.41 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع. الدينار الأردني : سجل 67.89 جنيه للشراء و68.59 جنيه للبيع.

: سجل 67.89 جنيه للشراء و68.59 جنيه للبيع. الريال العماني : بلغ سعره 124.31 جنيه للشراء و126.13 جنيه للبيع.

: بلغ سعره 124.31 جنيه للشراء و126.13 جنيه للبيع. الدينار البحريني: استقر عند 127.23 جنيه للشراء و128.88 جنيه للبيع.

قرار لجنة السياسة النقدية

اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس، 18 يوليو 2024، قرارًا بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وثبتت النسب عند 27.25% و28.25% على التوالي, كما قررت اللجنة أيضًا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

السياق الاقتصادي

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل للمستجدات على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية.

الدولار اليوم

وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي العالمي ما زال إيجابيًا، رغم تباطؤه عن مستوياته التاريخية, وساهمت سياسات التشديد النقدي التي اعتمدتها البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة في تقليل التضخم على مستوى العالم.

ومع ذلك، لا تزال هناك توقعات بأن بعض البنوك المركزية ستستمر في اتباع سياسات نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم العالمي.

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سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2024 آخر تحديث