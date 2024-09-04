‎أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4-9-2024

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 اهتمام كبير من المستخدمين عبر محركات البحث مثل جوجل، حيث استقرت أسعار الدولار اليوم تراجعًا مستمرًا. فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا بقيمة 4 قروش للدولار الواحد في البنك المركزي المصري، ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي 48.44 جنيه للشراء، و 48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.45 للشراء و 48.55 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.45 للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.51 جنيه للشراء، و 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.45 جنيه للشراء، و 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.45 جنيه للشراء، و 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.45 للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

‏‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.57 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.65 جنيه للشراء و63.87 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.03 جنيه للشراء و57.23 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء و33.27 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.92 جنيه للشراء و159.44 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

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