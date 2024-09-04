لحسم أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. يعد البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية في البلاد، حيث يلعب دورًا حيويًا في تحديد السياسات النقدية والمالية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.

ومن المعروف لدى خبراء المصرف أنه من أهم مهام البنك المركزي هو تحديد أسعار الفائدة والإشراف على التضخم والنمو الاقتصادي، ولهذا ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية نحو موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

بناءً على ذلك، الموجز يرصد تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث تتجه العديد من الأنظار فى السوق المصري نحو البنك المركزي المصري هذه الأيام للتعرف على الموعد لحسم مصير أسعار الفائدة من قبل قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماعاتها هذا العام.

ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي اجتماعات دورية لمناقشة وتحديد السياسات النقدية اللازمة، وخلال الساعات المقبلة سيتم تحديد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس بهذا العام لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

اجتماع البنك المركزي 2024

ويأتي اجتماع البنك المركزي 2024 في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية هامة، مما يجعل القرارات التي ستصدر عنه محط أنظار الكثير من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن تجتمع اللجنة غدًا الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية سبق لها وعقدت 4 اجتماعات، قامت خلالها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب، كما قررت خلال آخر اجتماعين لها في 23 مايو، و18 يوليو الماضيين، الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

حسم مصير أسعار الفائدة

وتشير توقعات موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، حول حسم مصير أسعار الفائدة من قبل عدد من المحللين المصرفيين، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

كما يتوقع أن يتناول البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل مجموعة من القضايا المهمة، ومن أبرز أهم القضايا المطروحة على طاولة اجتماع البنك المركزي:

أهم القضايا المطروحة على طاولة اجتماع البنك المركزي

معدلات التضخم: مع استمرار التضخم في الارتفاع، سيكون من الضروري أن يقرر البنك ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، أم سيبحث عن أدوات أخرى لتحقيق الاستقرار في الأسعار. أسعار الفائدة: تعد أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط الاقتصادي، ومن الممكن أن يناقش الاجتماع ما إذا كان هناك حاجة لتعديل هذه الأسعار في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية. السياسات النقدية المستقبلية: قد يناقش البنك المركزي خططه المستقبلية فيما يتعلق بالسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار النفط والتغيرات في أسعار الصرف.

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