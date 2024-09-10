سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في البنوك تحديث يومي

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.34 جنيه للشراء و 48.44 جنيه للبيع .



فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وينشر لكم الموجز أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



48.34 جنيه للشراء.

48.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

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