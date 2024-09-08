‎العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-9-2024

يحرص الموجز على نشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وأسعار العملات الاجنبية لتلبية ما يهتم به القراء، حيث يهتم أكثر الناس بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، حيث يؤثر استقراره بشكل كبير على استقرار أسعار السلع.

‏‎سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 48.49 جنيه للبيع و48.39 جنيه للشراء.

‏‎سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار الأميركي مقابل اليورو اليوم 0.9022 يورو، بارتفاع قدره 0.0022 يورو، أي بنسبة زيادة 0.2444%.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاء سعر الدولار في كافة البنوك اليوم على النحو التالي :

البنك المركزى شراء 48.508 ، بيع 48.374

البنك الأهلي المصري شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك مصر شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك القاهرة شراء 48.49 ، بيع 48.39

مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 48.6 ، بيع 48.51

البنك التجاري الدولي شراء 48.49 ، بيع 48.39

HSBC شراء 48.47 ، بيع 48.37

بنك الإسكندرية شراء 48.49 ، بيع 48.39

البنك الأهلى القطرى شراء 48.47 ، بيع 48.37

بنك أجريكول شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك البركة شراء 48.48 ، بيع 48.38

البنك المصرى الخليجى شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك الكويت الوطني شراء 48.5 ، بيع 48.4

المصرف المتحد شراء 48.48 ، بيع 48.38

المصرف العربى الدولى شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 48.49 ، بيع 48.39

البنك العقاري المصري العربي شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك الإستثمار العربي شراء 48.49 ، بيع 48.39

بنك قناة السويس شراء 48.5 ، بيع 48.4

البنك الأهلى الكويتى شراء 48.441 ، بيع 48.4

البنك الأهلى اليونانى شراء 48.6 ، بيع 48.51

بنك التنمية الصناعية شراء 48.6 ، بيع 48.51

أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء

1 دولار أمريكى يساوي 48.7 جنيه .

5 دولار أمريكى يساوي 243.5 جنيه .

10 دولار أمريكى يساوي 487 جنيه .

25 دولار أمريكى يساوي 1,217.5 جنيه .

50 دولار أمريكى يساوي 2,435 جنيه .

100 دولار أمريكى يساوي 4,870 جنيه .

150 دولار أمريكى يساوي 7,305 جنيه .

200 دولار أمريكى يساوي 9,740 جنيه .

250 دولار أمريكى يساوي 12,175 جنيه .

300 دولار أمريكى يساوي 14,610 جنيه .

500 دولار أمريكى يساوي 24,350 جنيه .

700 دولار أمريكى يساوي 34,090 جنيه .

1000 دولار أمريكى يساوي 48,700 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

جاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى على النحو التالي:

اليورو: سجل 53.6854 جنيه للشراء و53.8391 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: بلغ 63.6843 جنيه للشراء و63.8657 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: وصل إلى 35.8034 جنيه للشراء و35.9053 جنيه للبيع.

الكرون الدانمركي: حقق 7.1951 جنيه للشراء و7.2161 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: بلغ 4.5557 جنيه للشراء و4.5693 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: سجل 4.7072 جنيه للشراء و4.7209 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: وصل إلى 57.1458 جنيه للشراء و57.3381 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: حقق 33.6936 جنيه للشراء و33.7988 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: بلغ 158.4162 جنيه للشراء و158.9073 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.1698 جنيه للشراء و13.2077 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: بلغ 32.5412 جنيه للشراء و32.6362 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: وصل إلى 128.3231 جنيه للشراء و128.6925 جنيه للبيع.

الريال العماني: سجل 125.6466 جنيه للشراء و126.3231 جنيه للبيع.

الريال القطري: حقق 13.2677 جنيه للشراء و13.3118 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: بلغ 68.1323 جنيه للشراء و68.5142 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: وصل إلى 6.8164 جنيه للشراء و6.8359 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

تراجع كبير في سعر الدولار اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية