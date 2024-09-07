‎العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-9-2024

يهتم أكثر الناس بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، حيث يؤثر استقراره بشكل كبير على استقرار أسعار السلع، ويحرص الموجز على نشر سعر الدولار في البنوك وأسعار العملات الاجنبية لتلبية ما يهتم به القراء.

شهد سعر الدولار حالة من التباين بمستهل تعاملات اليوم السبت 7-9-2024، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العقاري المصري العربي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

سجل الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى على النحو التالي:

اليورو: سجل 53.6854 جنيه للشراء و53.8391 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: بلغ 63.6843 جنيه للشراء و63.8657 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: وصل إلى 35.8034 جنيه للشراء و35.9053 جنيه للبيع.

الكرون الدانمركي: حقق 7.1951 جنيه للشراء و7.2161 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: بلغ 4.5557 جنيه للشراء و4.5693 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: سجل 4.7072 جنيه للشراء و4.7209 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: وصل إلى 57.1458 جنيه للشراء و57.3381 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: حقق 33.6936 جنيه للشراء و33.7988 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: بلغ 158.4162 جنيه للشراء و158.9073 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.1698 جنيه للشراء و13.2077 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: بلغ 32.5412 جنيه للشراء و32.6362 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: وصل إلى 128.3231 جنيه للشراء و128.6925 جنيه للبيع.

الريال العماني: سجل 125.6466 جنيه للشراء و126.3231 جنيه للبيع.

الريال القطري: حقق 13.2677 جنيه للشراء و13.3118 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: بلغ 68.1323 جنيه للشراء و68.5142 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: وصل إلى 6.8164 جنيه للشراء و6.8359 جنيه للبيع.

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