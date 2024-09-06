أسعار العملات اليوم بختام التعاملات.. الدولار مستقر «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات.. تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوكوالمصارف الرسمية، تسيطر حالة الاستقرار التام على العملات العربية والأجنبية، بنهاية يوم الجمعة الموافق 6-9-2024.

ورغم حالة الاستقرار التي تجتاح أسعار العملات اليوم بختام التعاملات، إلا أن معدلات البحث ارتفعت بنهاية يوم الجمعة، لزيادة البحث عبر الإنترنت حول سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات طوال اليوم الموافق 6-9-2024، مما جعله متصدرًا شبكة الإنترنت بينما تفاوتت أسعار العملات الأخرى.

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات

ومن المعروف أن أسعار العملات اليوم بختام التعاملات تؤثر على مستوى التضخم في مصر، خاصة سعر الدولار حيث أن ارتفاع سعره يزيد من تكلفة المواد الخام المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وعبر الآتي، الموجز يتناول معكم آخر التطورات التي طرأت على أسعار العملات اليوم بختام التعاملات الجمعة الموافق 6-9-2024، حيث شهدت تراجعًا طوال الأسبوع الماضي لبعض من العملات هي: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 48.3740 جنيه للشراء، و 48.5081 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات

ومن ضمن أسعار العملات اليوم بختام التعاملات، هناك سعر اليورو اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي الذي سجل نحو 53.6854 جنيه للشراء، و 53.8391 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو 63.6843 جنيه للشراء، و 63.8657 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 12.8863 جنيه للشراء، و 12.9227 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 158.4162 جنيه للشراء، و 158.9073 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.1698 جنيه للشراء، و 13.2077 جنيه للبيع.

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