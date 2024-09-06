سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق.. بختام التعاملات

سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق.. يعتبر من السلع الغذائية الأساسية في العديد من البلدان، وخاصة داخل مصر والدول العربية، كما يُعد مقياسًا رئيسيًا لتحديد أسعار الأرز بعد معالجة القشور وتحويله إلى أرز أبيض قابل للاستهلاك.

ويتأثر سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق بعدة عوامل اقتصادية وزراعية، مثل العرض والطلب، والتغيرات المناخية، وتكاليف الإنتاج، لهذا يرغب العديد من المواطنين التعرف على آخر تحديثات تطرأ على سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق

وقد شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق استقرارًا بختام اليوم الجمعة الموافق 6-9-2024، ولهذا ينال اهتمام العديد من المواطنين نظرًا لأنه من الوجبات الأساسية لدي الشعب المصري ويتم زراعته في مصر في جميع المحافظات والمناطق ومع حصاده يتسائل الكثير وبشكل يومي عن سعره.

وخلال التقرير التالي، الموجز ينقل لكم تفاصيل سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق بختام تعاملات الجمعة، ورغم الثبات الذي يشهده إلا أن هناك توقعات بعدم الاستقرار في أسعار السلع الغذائية خاصة السعر عند المزراعين والمشتريين الذين يهتمون بمعرفة سعر طن الأرز الشعير اليوم.

وتسعى الحكومة جاهدة من أجل توفيره بكميات تكفي الاستهلاك المحلي وبسعر يتناسب مع الجميع، والأسعار تتمثل في النقاط التالية:

نقدم لكم آخر تحديثات سعر الأرز الشعير اليوم بالختام داخل الأسواق المحلية والمحلات، والتي جاءت على النحو التالي:

كيلو الأرز اليوم

سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية بسعر 13 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14.800 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق بختام التعاملات رفيع الحبة نحو 13.800 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

سعر الأرز الشعير اليوم بالختام

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 23.500 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 21.500 للطن الواحد.

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