سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 5-9-2024 في الأسواق والتموين
سعر الأرز الشعير..استهل سعر الأرز الشعير بداية تعاملات اليوم الخميس 5-9-2024, بالاستقرار, وبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه, بينما حقق سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 24,000 جنيه.
سعر الأرز الشعير اليوم
ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024, وجاءت الأسعار في الأسواق اليوم كالتالي :
- بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,900 جنيه.
- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه بفضل وفرة المعروض.
- وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.
- استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.
سعر الأرز الأبيض بالكيلو
تنوعت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، حيث تراوحت الأسعار كما يلي:
- بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.
- وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيهًا.
- تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.
- سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024
أعلنت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، التي تشمل:
- حقق سعر الدقيق المعبأ (1 كجم) نحو18 جنيهًا.
- وصل سعر المكرونة المعبأة (800 جرام) نحو 13 جنيهًا.
- جاء سعر الفول المعبأ (500 جرام) بـ 9 جنيهات.
- سجل سكر معبأ (1 كجم) نحو 12.60 جنيه.
- أرز معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيهًا.
- شاي ناعم (40 جرام) بسعر 5 جنيهات.
- مكرونة معبأة (400 جرام) بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش (500 جرام) بسعر 21 جنيهًا.
- مسلى صناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيهًا.
- صلصة (300 جرام) بسعر 8 جنيهات.
- مربى (350 جرامًا) بسعر 16 جنيهًا.
- تونة مفتتة (140 جرامًا) بسعر 18 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (250 جرامًا) بسعر 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (125 جرامًا) بسعر 7 جنيهات.
- مسحوق عادي يدوي (800 جرام) بسعر 16 جنيهًا.
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- فول معبأ
- سكر معبأ
- زيت خليط
- شاي ناعم
- عدس مجروش
- مسلى صناعي
- صلصة
- مربى
- تونة مفتتة
- جبنة تتراباك
- مسحوق عادي يدوي
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