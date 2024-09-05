سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 5-9-2024 في الأسواق والتموين

سعر الأرز الشعير..استهل سعر الأرز الشعير بداية تعاملات اليوم الخميس 5-9-2024, بالاستقرار, وبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه, بينما حقق سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 24,000 جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم

ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024, وجاءت الأسعار في الأسواق اليوم كالتالي :

بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,900 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه بفضل وفرة المعروض.

وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض بالكيلو

تنوعت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، حيث تراوحت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيهًا.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز اليوم

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أعلنت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، التي تشمل:

حقق سعر الدقيق المعبأ (1 كجم) نحو18 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة المعبأة (800 جرام) نحو 13 جنيهًا.

جاء سعر الفول المعبأ (500 جرام) بـ 9 جنيهات.

سجل سكر معبأ (1 كجم) نحو 12.60 جنيه.

أرز معبأ (1 كجم) بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط (800 مللي) بسعر 30 جنيهًا.

شاي ناعم (40 جرام) بسعر 5 جنيهات.

مكرونة معبأة (400 جرام) بسعر 6.50 جنيه.

عدس مجروش (500 جرام) بسعر 21 جنيهًا.

مسلى صناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيهًا.

صلصة (300 جرام) بسعر 8 جنيهات.

أسعار السلع اليوم

مربى (350 جرامًا) بسعر 16 جنيهًا.

تونة مفتتة (140 جرامًا) بسعر 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك (250 جرامًا) بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك (125 جرامًا) بسعر 7 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي (800 جرام) بسعر 16 جنيهًا.

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