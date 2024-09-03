أعرف الآن..سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 3-9-2024

سعر الأرز الشعير.. استقر سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024, سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,900 جنيه, وفقًا لآخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير اليوم

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة الأسعار يوميًا خاصة سعر الأرز الشعير اليوم والذي يعد من الوجبات الأساسية للأسر المصرية, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 3-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير اليوم

استقرت أسعار الأرز الشعير اليوم على النحو التالي:

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,900 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه، بفضل وفرة المعروض في الأسواق.

وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض بالكيلو

تنوعت أسعار الأرز الأبيض وفقًا لنوع الحبة:

تراوحت أسعار كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

سجل الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية نحو 16.3 جنيهًا.

بلغ سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت 38 جنيهًا.

تراوحت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز

أسعار السلع الغذائية الأخرى

استقرت أسعار السلع الغذائية بشكل عام اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية:

أسعار السلع

استقر متوسط سعر كيلو الأرز عند 34 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 54.44 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.51 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 27 جنيهًا.

حقق سعر كيلو المكرونة المعبأة متوسطًا قدره 31.51 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الشاي حوالي 237 جنيهًا.

استقر أيضًا سعر كيلو الفول المجروش عند 52.46 جنيهًا.

وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 63.18 جنيهًا.

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