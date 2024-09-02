اعرف بكام سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 2-9-2024 بالتفصيل

سعر الأرز الشعير في مصر.. شهد سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 2-9-2024 حالة من الاستقرار، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة الأكثر شويعًا نحو 14,900 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر الأرز الشعير اليوم لكونه أحد السلع الغذائية الأساسية, وعنصرًا رئيسيًا في العديد من الوجبات المصرية اليومية, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024, وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير

استقر سعر الأرز الشعير اليوم على النحو التالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة: بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,900 جنيه.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة: سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 13,900 جنيه، بفضل وفرة المعروض في الأسواق.

سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة: وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة: استقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر الأرز الشعير

سعر كيلو الأرز الأبيض

استقر سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

بلغ سعر الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

بينما سجل الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية نحو 16.3 جنيهًا.

كما سجل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت 38 جنيهًا.

تراوحت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز الشعير

استقرار أسعار الأرز الشعير

شهد سعر الأرز الشعير اليوم استقرارًا ملحوظًا بعد التذبذبات التي عرفتها الأيام الماضية, وتوقع الخبراء استمرار هذا الاستقرار وربما حدوث تراجع تدريجي في الأسعار بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير كميات كبيرة من الأرز في المعارض ومنافذ التوزيع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

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