تخفيضات تصل إلى 30%.. أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا مدارس 2024»

أسعار السلع الغذائية.. افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس 2024» الرئيسي بمدينة نصر، في صالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض, وسيستمر حتى 20سبتمبر الجاري بمشاركة حوالي 180 عارضًا من 15 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

أسعار السلع الغذائية اليوم

يرصد موقع “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية في معارض «أهلا مدارس 2024», وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا مدارس 2024»

سكر زنة 1 كيلو: 27 جنيهًا بدلاً من 35 جنيهًا

أرز الذهبي كامولينو 3 زنة 1 كيلو: 25 جنيهًا بدلاً من 27 جنيهًا

أرز اكاديا عريض الحبة زنة 1 كيلو: 29 جنيهًا بدلاً من 35 جنيهًا

أرز ريزو عريض الحبة زنة 1 كيلو: 25 جنيهًا بدلاً من 32 جنيهًا

أرز لؤلؤة نسبة كسر 10% زنة 1 كيلو: 24 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا

أسعار السلع الغذائية

أرز لؤلؤة نسبة كسر 5% زنة 1 كيلو: 26 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا

خميرة الطيب زنة 450 جرام: 55 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا

خميرة جافة زنة 50 جرام: 8 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات

مشروب مانجو طبيعي زنة 170 جرام: 11 جنيهًا بدلاً من 13 جنيهًا.

شربات قها زنة 835 جرام: 30 جنيهًا بدلاً من 33 جنيهًا

شربات ورد 600 مل: 31 جنيهًا بدلاً من 35 جنيهًا.

زيت خليط مارلي زنة 800 مل: 40 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا

زيت خليط الفرنساوي زنة 1 لتر: 62 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا

زيت خليط زمزم زنة 1 لتر: 50 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا

خل بلدنا زنة 900 جرام: 10 جنيهات بدلاً من 12 جنيهًا

صلصة قها زنة 2 كيلو و750 جرام: 145 جنيهًا بدلاً من 155 جنيهًا

مربى قها أنواع زنة 350 جرام: 21 جنيهًا بدلاً من 23 جنيهًا

مربى قها أنواع زنة 900 جرام: 47 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا

حلاوة طحينية أنواع زنة 350 جرام: 40 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهًا

أسعار السلع الغذائية

حلاوة طحينية اكسترا زنة 4 كيلو و800 جرام: 450 جنيهًا بدلاً من 475 جنيهًا

أوراك دجاج ساديا زنة 900 جرام: 90 جنيهًا بدلاً من 110 جنيهات

صدور دجاج ساديا زنة 450 جرام: 60 جنيهًا بدلاً من 75 جنيهًا

دقيق الكوثر اكسترا زنة 1 كيلو: 18 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا

دقيق الحاسم زنة 1 كيلو: 18 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا

ورق تصوير A4 زنة 70 جرام: 90 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه

يشكل معرض «أهلا مدارس 2024» فرصة متميزة لتلبية احتياجات الطلاب وأسرهم من المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار منافسة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية في بداية العام الدراسي الجديد.

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