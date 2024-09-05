تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 5-9-2024 بالأسواق|تفاصيل

تشهد الأسواق المصرية اليوم تقلبات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على حركة الأسعار، كما يترقب المواطنون تحركات الأسعار وسط تحديات اقتصادية عالمية، واهتمام الحكومة المصرية بزيادة الإنتاج المحلي وتخفيف العبء على المواطنين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

يتساءل الكثيرون عن موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية في مصر خلال 2024، الخبراء يشيرون إلى أن أي انخفاض في الأسعار سيعتمد على عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار الصرف، تحسن سلاسل التوريد، وزيادة الإنتاج المحلي، الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز الزراعة والصناعة المحلية، ما قد يساهم في استقرار أو خفض الأسعار على المدى الطويل، خاصة في حال تقليل الاعتماد على الاستيراد.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

تباينت أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعًا طفيفًا بينما حافظت أخرى على استقرارها، سجل سعر كيلو الأرز المعبأ: 32.67 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ: 57.54 جنيه.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ: 27.44 جنيه.

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس: 88.94 جنيه.

سجل سعر كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة: 32.38 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ: 62.8 جنيه.

سجل سعر كيلو الأرز السائب: 25.9 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول السائب: 45.21 جنيه.

سجل سعر كيلو السمسم الأبيض 166.7 جنيه.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

تُعتبر السلع الغذائية الأساسية في مصر جزءًا لا غنى عنه في حياة المواطنين اليومية. تشمل هذه السلع الأرز، الدقيق، الزيت، السكر، البقوليات مثل الفول والعدس، ومنتجات الألبان. كما يُضاف إلى ذلك اللحوم والدواجن التي تمثل مصدرًا هامًا للبروتينات. هذه السلع تُستهلك بكميات كبيرة يوميًا وتشكل الجزء الأكبر من ميزانية الأسر المصرية.

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

أسعار السلع التموينية في مصر تظل إلى حد كبير مستقرة بفضل دعم الحكومة. في إطار المنظومة التموينية، يمكن للمواطنين الحصول على السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة. يبلغ سعر لتر الزيت المدعم حوالي 30 جنيهًا، وسعر كيلو السكر 12 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق الحر. تسعى الحكومة لضمان استقرار أسعار هذه السلع لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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