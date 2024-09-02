سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق المصرية

سعر الألومنيوم اليوم..سجل سعر الألومنيوم اليوم، الإثنين سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا ليبلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

سعر الألومنيوم اليوم

زادت مؤشرات البحث عن سعر الألومنيوم اليوم, ويتساءل العديد من المستثمرين والتجار والصناع عن سعر الألومنيوم يوميًا باعتباره من أهم المعاد الرئيسية والتي تدخل في العديد من الصناعات, بفضل خصائصه الفريدة, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 2-9-2024, وفقًا لآخر تحديث معلن من شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار الألومنيوم اليوم في بداية التعاملات حالة من الاستقرار التام, بعد آخر تراجع شهدته في بداية الشهر الماضي, وجاءت الأسعار كالتالي:

انخفض سعر طن السلك إلى 150 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في شهر يوليو.

بلغ سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه في يوليو، دون احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة.

تراجع سعر طن لفات الألومنيوم إلى 155 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في يوليو.

ووصل سعر طن شرائح بارد إلى 158 ألف جنيه، مقارنة بـ163 ألف جنيه.

سجل سعر طن لفات البارد نحو 156 ألف جنيه، مقابل 161 ألف جنيه في يوليو، دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر الألومنيوم

اسباب تراجع أسعار شركة مصر للألومنيوم

استجابت شركة مصر للألومنيوم للشكاوى المتعلقة بالأسعار المبالغ فيها، مما دفعها لإعادة تقييم تكلفة الإنتاج وخفض الأسعار في السوق المحلي, وتعتبر شركة مصر للألومنيوم واحدة من كبرى الشركات المنتجة للمعدن في مصر والمنطقة العربية، ولها دور بارز في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها.

أسعار الألومنيوم

وتُصدر شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها بانتظام كل أول شهر، وتساهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني, وتقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير حوالي 80% من مبيعاتها التي بلغت نحو 220 ألف طن سنويًا, وتلعب دورًا محوريًا في إنتاج وتصنيع وتسويق الألومنيوم ومشتقاته، سواء في السوق المحلي أو العالمي.

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