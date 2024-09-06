سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 6-9-2024.. بالكيلو والطن
سعر الأرز الشعير..شهد سعر الأرز الشعير في تعاملات اليوم الجمعة ، 6 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار, سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه, بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.
أسعار الأرز الشعير اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الأرز الشعير اليوم, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار في الأسواق كما يلي:
- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14,900 جنيه.
- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه، وذلك بفضل وفرة المعروض.
- وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.
- ظل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.
سعر الأرز الأبيض بالكيلو
تنوعت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
- بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.
- وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيهًا.
- تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.
- سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024
أعلنت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024، والتي شملت:
- حقق سعر الدقيق المعبأ (1 كجم) نحو 18 جنيهًا.
- وصل سعر المكرونة المعبأة (800 جرام) إلى 13 جنيهًا.
- جاء سعر الفول المعبأ (500 جرام) بـ 9 جنيهات.
- سجل سعر السكر المعبأ (1 كجم) نحو 12.60 جنيه.
- بلغ سعر الأرز المعبأ (1 كجم) 12.60 جنيه.
- سجل سعر زيت الخليط (800 مللي) 30 جنيهًا.
- بلغ سعر الشاي الناعم (40 جرام) 5 جنيهات.
- سجل سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) 6.50 جنيه.
- بلغ سعر العدس المجروش (500 جرام) 21 جنيهًا.
- حقق سعر المسلي الصناعي (800 جرام) 36 جنيهًا.
- سجلت صلصة (300 جرام) 8 جنيهات.
- بلغ سعر المربى (350 جرامًا) 16 جنيهًا.
- وصل سعر التونة المفتتة (140 جرامًا) إلى 18 جنيهًا.
- سجل سعر جبنة تتراباك (250 جرامًا) 14 جنيهًا.
- بلغ سعر جبنة تتراباك (125 جرامًا) 7 جنيهات.
- حقق سعر مسحوق عادي يدوي (800 جرام) 16 جنيهًا.
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