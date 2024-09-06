سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 6-9-2024.. بالكيلو والطن

سعر الأرز الشعير..شهد سعر الأرز الشعير في تعاملات اليوم الجمعة ، 6 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار, سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه, بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الأرز الشعير اليوم, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار في الأسواق كما يلي:

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 14,900 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,900 جنيه، وذلك بفضل وفرة المعروض.

وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 24,000 جنيه.

ظل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% عند 22,000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض بالكيلو

تنوعت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الأرز الشعير

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا.

وصل سعر الأرز الأبيض المخصص للبطاقات التموينية إلى 16.3 جنيهًا.

تراوحت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بين 38 جنيهًا.

سعر الأرز الشعير

سجلت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أعلنت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024، والتي شملت:

حقق سعر الدقيق المعبأ (1 كجم) نحو 18 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة المعبأة (800 جرام) إلى 13 جنيهًا.

جاء سعر الفول المعبأ (500 جرام) بـ 9 جنيهات.

سجل سعر السكر المعبأ (1 كجم) نحو 12.60 جنيه.

بلغ سعر الأرز المعبأ (1 كجم) 12.60 جنيه.

سجل سعر زيت الخليط (800 مللي) 30 جنيهًا.

بلغ سعر الشاي الناعم (40 جرام) 5 جنيهات.

سجل سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) 6.50 جنيه.

بلغ سعر العدس المجروش (500 جرام) 21 جنيهًا.

حقق سعر المسلي الصناعي (800 جرام) 36 جنيهًا.

سجلت صلصة (300 جرام) 8 جنيهات.

بلغ سعر المربى (350 جرامًا) 16 جنيهًا.

وصل سعر التونة المفتتة (140 جرامًا) إلى 18 جنيهًا.

سجل سعر جبنة تتراباك (250 جرامًا) 14 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة تتراباك (125 جرامًا) 7 جنيهات.

حقق سعر مسحوق عادي يدوي (800 جرام) 16 جنيهًا.

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