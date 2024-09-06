سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6-9-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، مسجلًا متوسط سعر أمام الجنيه المصري نحو 158.43 جنيه للشراء و158.92 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة

يعد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6-9-2024, من أكثر الخدمات بحثًا يوميًا عبر محرك جوجل, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حدد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم عند 157.98 جنيه للشراء و159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 158.25 جنيه للشراء و159.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 158.17 جنيه للشراء و158.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي - مصر 152.75 جنيه للشراء و159.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 151.79 جنيه للشراء و166.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني 158.60 جنيه للشراء و158.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري عند 158.13 جنيه للشراء و159.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 158.80 جنيه للشراء و159.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حدد سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 146.70 جنيه للشراء و158.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة نحو 12.29 ريال سعودي.

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