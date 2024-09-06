سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة في البنوك 6-9-2024

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتساءل الكثير من الناس عن حركة سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

ويعرض موقع الموجز في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 166.27 جنيه للشراء، 151.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 157.98 جنيه للشراء، 158.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو157.98 جنيه للشراء، 158.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 157.98 جنيه للشراء، 158.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 146.72 جنيه للشراء، 158.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل الدينار الكويتي في البنك المصري لتنميه الصادرات نحو 152.40 جنيه للشراء، 158.52 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي نحو158.43 جنيه للشراء، 158.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.17 جنيه للشراء، 158.82 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول



بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول نحو 157.65 جنيه للشراء، 159.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في الشركة المصرفية العربية الدولية saib

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في الشركة المصرفية العربية الدولية “saib”، عند 158.44 جنيه للشراء، 158.83 للبيع.

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