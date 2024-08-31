سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 31-8-2024 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، داخل عددًا من البنوك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، حيث سجل الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم السبت 31 أغسطس2024، داخل المصرف العربي الدولي نحو 159.15 جنيه للشراء و159.65 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك مصر، عند 158.71 جنيه للشراء و159.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

يمثل سعر صرف الدينار الكويتي، من أبرز اهتمامات المصريين العاملين في الكويت؛ لأنهم يقومون بتحويل جزء كبير من دخلهم إلى مصر لدعم أسرهم، وتغيير سعر صرف الدينار يؤثر بشكل مباشر على قيمة التحويلات ومستوى معيشة أسرهم في مصر.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

يقدم الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، عند 158.71 جنيها للشراء، و159.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي، في البنك الأهلي المصري نحو 158.59جنيها للشراء، و159.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري نحو 158.59 جنيه للشراء، و159.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، إلى 159.15 جنيه للشراء، و159.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 152.84 جنيه للشراء، و159.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

استقرسعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول عند 158.28 جنيه للشراء، و160.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو 150.27 جنيه للشراء، و159.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، عند 147.18 جنيه للشراء، و159.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 154.47 جنيه للشراء، و159.91للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك ليسجل 1 دينار كويتي نحو 12.28 ريال سعودي.

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