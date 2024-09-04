أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2024

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.. من أكثر التساؤلات التي تشغل محركات البحث المختلفة مع بداية صباح الأربعاء الموافق 4-9-2024، حيث شهدت أسعار العملات العربية ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري رغم التراجع المستمر لـسعر الدولار عالميًا، بينما شهد سعر الريال الكويتي هبوطاً وصعوداً أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات بفارق قرشين وثلاثة، وبالنسبة لسعر الريال القطري أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، وفقًا لأحدث التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات.

أسعار العملات العربية اليوم

ويتساءل الكثير من الناس عن حركة أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، ويرصد موقع الموجز أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي فى مصر

وينشر لكم موقع الموجز خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 أغسطس وفقا لأحدث التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى، قيمة 12.9044 جنيه للشراء، نحو البيع 12.9408 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.886 جنيه للشراء، و 12.9446 جنيه للبيع.

سعر الريال الكويتي في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 158.5 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 159.6 للبيع.، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 158.5 جنيه للشراء، بينما سجل إلى نحو 159.6 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى مصر

وصل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري عند نحو 13.2835 جنيها للشراء، بينما سجل نحو13.3275 للبيع.، بينما سجل سعر صرف الريال القطري في البنك الأهلي المصري إلى نحو12.297 جنيه للشراء، بينما سجل إلى نحو 13.3196 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني فى مصر

وصل سعرالدينار البحريني في البنك المركزي المصري عند نحو128.4728 جنيها للشراء، بينما سجل نحو128.8481 للبيع.، بينما سجل سعر صرف الدينار البحريني في البنك الأهلي المصري إلى نحو127.1887 جنيه للشراء، بينما سجل إلى نحو 128.8482 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند نحو13.1855 جنيها للشراء، بينما سجل نحو13.2234 للبيع.، بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو13.1784 جنيه للشراء، بينما سجل إلى نحو 13.2184 جنيه للبيع.

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