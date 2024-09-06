نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6-9-2024

يهتم عدد كبير من المواطنين خاصة التجار بمعرفة أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وغيرهم اليوم 6-9-2024 في الاسواق، حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة

وشهدت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة استقرارًا في الأسواق، حيث ارتفع سعر حديد عز اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية بنحو 386 جنيهًا للطن، بينما صعد الحديد الاستثماري بقيمة 706 جنيهات، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر.

ويعرض لكم الموجز سعر طن الحديد اليوم في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 41 ألفا و953 جنيها.

سعر طن حديد بشاي: 41 ألفًا و200 جنيه.

سعر طن حديد عطية: 39 ألف جنيه.

سعر طن مصر ستيل: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي: 38 ألفا و500 جنيه.

أسعار مواد البناء

سعر طن حديد المصريين: 41 ألفا و100 جنيه.

سعر طن حديد سرحان: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد المعادي: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد الكومي: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 39 ألف جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الجمعة في مصر

ويهتم عدد كبير من الأشخاص معرفة سعر طن الأسمنت اليوم في مصر، حيث ارتفع بنسبة طفيفة وجاءت أسعاره كالتالي:



-وصل سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه.

-بلغ سعر اسمنت جنوب الوادي 2,130 جنيه.

-سجل سعر اسمنت المخصوص 2,200 جنيه.

-بلغ سعر اسمنت السويس 2,240 جنيه.

-سجل سعر اسمنت السويدي 2,400 جنيه.

-بلغ سمنت العسكري 2,090 جنيه.

-سجل سعر اسمنت النصر 2,200 جنيه.

-سجل سعر اسمنت سيناء 42.5 2,150 جنيه.

أسعار مواد البناء

-وصل سعر اسمنت المعلم 2,160 جنيه.

-سجل سعر اسمنت السهم 2,180 جنيه.

-وصل سمنت الفهد 2,130 جنيه.

-سجل اسمنت وادي النيل 2,140 جنيه.

-سجل اسمنت العسكري بني سويف 2,180 جنيه.



سعر الزلط اليوم الجمعة في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم الجمعة 2-8-2024

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

أقرا أيضًا:

اطلع على أسعار السيراميك اليوم الجمعة 6-9-2024 في مصر

ننشر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 أغسطس 2024.. من أرض المصنع