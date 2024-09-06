اطلع على أسعار السيراميك اليوم الجمعة 6-9-2024 في مصر

أسعار السيراميك..تتباينت أسعار السيراميك بشكل ملحوظ في السوق المصري، ويهتم العديد من الأشخاص بمتابعة هذه الأسعار نظرًا لاستخدام السيراميك الواسع في التشطيبات والأرضيات, ويعزى اهتمام المستهلكين إلى مزايا السيراميك المتعددة مثل المتانة، الأشكال الجذابة، اللمعان، والقدرة على تنظيفه بالماء ليعود إلى حالته الأصلية.

أسعار السيراميك اليوم

شهدت أسعار السيراميك استقرارًا نسبيًا اليوم، 6 سبتمبر 2024, وتستعرض جريدة “الموجز” في ما يلي أحدث أسعار السيراميك وفقًا للأسواق المحلية.

أسعار البورسلين اليوم

جاءت أسعار البورسلين اليوم وفقًا للأنواع كالتالي:

بيع البورسلين المزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

طرحت الألواح البورسلين بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلغت أسعار البلاط البورسلين المموج للأرضيات 192 جنيهًا.

سجلت أسعار البورسلين المنقط للأرضيات 203 جنيهات للمتر.

بيع بورسلين بيرويا المموج للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

طرحت أنواع بورسلين الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز أول

وصلت أسعار السيراميك فرز أول اليوم إلى:

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول بلغ 172 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

استقرت أسعار متر سيراميك ليسيكو فرز أول عند 116 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك العادي كسر 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، كما يلي:

سجل سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

طرحت سيراميكا الجوهرة فرز ثاني بسعر 145 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك العادي 65 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

طرحت أسعار السيراميك لابوتيه عند 130 جنيهًا.

استقرت أسعار متر السيراميك ليسيكو عند 105 جنيهات.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

طرحت أسعار متر سيراميك رويال عند 63 جنيهًا.

تراوحت أسعار متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

تعد صناعة السيراميك في مصر واحدة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتوجد 33 مصنعًا تعمل في السوق المحلي, تسجل الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع نحو 240 مليون متر سنويًا، وتصل الاستثمارات فيه إلى حوالي 15 مليار جنيه.

ويبلغ نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك نحو 90%، مما يعزز تنافسية منتجات السيراميك المصرية محليًا ودوليًا, وتصدر مصر السيراميك إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية، بما في ذلك إنجلترا، فرنسا، تركيا، لبنان، السعودية، الأردن، اليمن، الإمارات، وسوريا.

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