أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 في مصر

أسعار السيراميك اليوم..شهدت أسعار السيراميك اليوم، الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، حالة من الثبات في الأسواق والمعارض التجارية، تزامنًا مع اهتمام كبير من المواطنين الذين يخططون لتجديد منازلهم أو المقبلين على الزواج، ترصد جريدة "الموجز" أسعار السيراميك في مختلف الفئات سواء فرز أول أول ثاني أو ثالث.

أسعار السيراميك اليوم

تراوحت أسعار السيراميك بشكل عام على النحو التالي:

سيراميك الأرضيات العادية : سجل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

: سجل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا. سيراميك الأرضيات الباركية: وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

أسعار السيراميك

الأرضيات الليزر : ارتفعت أسعارها إلى 210 جنيهات.

: ارتفعت أسعارها إلى 210 جنيهات. حائط المطبخ الليزر : بلغ سعره 240 جنيهًا.

: بلغ سعره 240 جنيهًا. حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تراوحت بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

بلغت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كما يلي:

سيراميك الجوهرة : سجل سعر المتر 172 جنيهًا.

: سجل سعر المتر 172 جنيهًا. سيراميك كليوباترا أرضيات : بلغ سعر المتر 144 جنيهًا.

: بلغ سعر المتر 144 جنيهًا. سيراميك ليسيكو : قدر سعر المتر بـ 116 جنيهًا.

: قدر سعر المتر بـ 116 جنيهًا. سيراميك إينوفا : جاء سعر المتر بـ 95 جنيهًا.

: جاء سعر المتر بـ 95 جنيهًا. سيراميك عادي كسر: وصل سعر المتر إلى 85 جنيهًا.

سعر السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وكانت الأسعار كالتالي:

سيراميك إينوفا أرضيات : سجل سعر المتر 75 جنيهًا.

: سجل سعر المتر 75 جنيهًا. سيراميك آرت أرضيات بترفلاي : بلغ سعر المتر 130 جنيهًا.

: بلغ سعر المتر 130 جنيهًا. سيراميكا الجوهرة : قدر سعر المتر بـ 145 جنيهًا.

: قدر سعر المتر بـ 145 جنيهًا. سيراميك عادي : سجل سعر المتر 65 جنيهًا.

: سجل سعر المتر 65 جنيهًا. سيراميك رويال : جاء سعر المتر بـ 135 جنيهًا.

: جاء سعر المتر بـ 135 جنيهًا. سيراميك مارسيليا : بلغ سعر المتر 130 جنيهًا.

: بلغ سعر المتر 130 جنيهًا. سيراميك لابوتيه : قدر سعر المتر بـ 130 جنيهًا.

: قدر سعر المتر بـ 130 جنيهًا. سيراميك ليسيكو: سجل سعر المتر 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا : سجل سعر المتر 45 جنيهًا.

: سجل سعر المتر 45 جنيهًا. سيراميك لابوتيه : بلغ سعر المتر 43 جنيهًا.

: بلغ سعر المتر 43 جنيهًا. سيراميك رويال : وصل سعر المتر إلى 63 جنيهًا.

: وصل سعر المتر إلى 63 جنيهًا. سيراميك عادي : تراوح سعر المتر بين 45 و55 جنيهًا.

: تراوح سعر المتر بين 45 و55 جنيهًا. سيراميك ليسيكو: قدر سعر المتر بـ 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين اليوم

شملت أسعار السيراميك اليوم أيضًا البورسلين، الذي تميز بأسعاره التالية:

بورسلين مزخرف للأرضيات : سجل سعر المتر 164 جنيهًا.

: سجل سعر المتر 164 جنيهًا. بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر : بلغ سعره 192 جنيهًا.

: بلغ سعره 192 جنيهًا. بلاط بورسلين مموج للأرضيات : وصل سعره إلى 192 جنيهًا.

: وصل سعره إلى 192 جنيهًا. بورسلين منقط للأرضيات : قدر سعره بـ 203 جنيهات.

: قدر سعره بـ 203 جنيهات. بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات : سجل سعره 209 جنيهات.

: سجل سعره 209 جنيهات. بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: بلغ سعره 209 جنيهات.

أماكن بيع السيراميك في مصر

تتميز مصر بوجود عدة أسواق لبيع السيراميك بأسعار رخيصة وجودة عالية, ومن أشهرها هذه الأماكن: سوق الفجالة، الذي يعتبر الأكثر شهرة ويضم جميع أنواع السيراميك بأسعار تنافسية وكميات كبيرة، وسوق المهاجرين وسوق مؤسسة الزكاة.

الفرق بين السيراميك والبورسلين

صُنع السيراميك من الطين ويتميز بتكوينه من عجينتين، مما يجعله أقل مقاومة للأحمال واحتكاكًا مقارنة بالبروسلين.

في المقابل، يتكون البورسلين من رمل الرخام أو الجرانيت، ويتميز بتكوينه من عجينة واحدة فقط، مما يمنحه مقاومة أعلى واحتكاكًا أفضل, لذلك، يكون البورسلين أغلى ثمناً من السيراميك ويُفضل استخدامه في التطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية وسمك أكبر.

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